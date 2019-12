Peep Peterson: kui oligarhid võivad kõike teha, tuleks streigipiirangud tühistada

«Lüganuse õpetajad, kes tahtsid astuda vallavalitsuse akuutse omavoli vastu, pidid selleks esitama kirjalikult tööalased nõudmised, andma võimaluse läbirääkimisteks, siis tegema kirjaliku streigiteate, saatma selle kolmel aadressil ja kontrollima, et see on kätte saadud. Seejärel tuli oodata kolm täispäeva ning alles siis said nad kõige eelneva tulemusel õiguse streikida ühe tunni, mis vallavalitsust loomulikult ei mõjuta,» rääkis ametiühingujuht.