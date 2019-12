Riigikohtu otsus kaitseb eksabikaasat võlaküttide eest

Riigikohtusse jõudnud tsiviilasjas taotles võlausaldaja täitemenetluses, et võlgniku võlgade tõttu jagataks võlgniku ja tema endise abikaasa ühisvarasse kuulunud korter. Pooled vaidlesid selle üle, kas abikaasad on ühisvara jagamise lepinguga kehtivalt ühisvara jaganud või kuulub korter endiselt võlgniku ja tema endise abikaasa ühisvarasse.

Võlgniku endine abikaasa leidis, et võlausaldaja nõue on alusetu, sest korter kuulub tema ainuomandisse, mitte tema ja võlgniku ühisvarasse. Abikaasad leppisid juba üle kümne aasta tagasi sõlmitud notariaalselt tõestatud ühisvara jagamise lepingus kokku, et korter jääb võlgniku endisele abikaasale.