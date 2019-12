Luminor sai loa anda välja pandikirju

Pandikiri on võlakiri, mille peamiseks tagatiseks on panga klientide laenud. Investorite kaitseks peab pank hoidma võlakirjadega seotud maksete tegemiseks oma pandikirjaportfellis piisavalt likviidseid varasid. Lisaks peab panga tagatiste hulk olema suurem kui võlakirjadega seotud kohustuste maht.

Luminorist eluasemelaenu võtnud inimeste jaoks pandikirjade emiteerimine midagi ei muuda. Kui laen lisatakse pandikirjaportfelli, siis jätkab inimene laenu- ja intressimaksete tegemist nii nagu varem. Pandikirju emiteerinud panga maksejõuetuse korral ei lähe aga laenuga soetatud kinnisvara nõuete tagamiseks müüki vaid see eraldatakse muust pankrotivarast.

Pandikirjad erinevad teistest võlakirjadest selle poolest, et nende tagatiseks on pankade nõuded kinnisvaralaenu saajate või riigi ja kohalike omavalitsuste vastu. Pandikirju saavad emiteerida vaid pangad, kes on selleks taotlenud f inantsinspektsioonilt eraldi tegevusloa.