TS Laevad alustas parvlaev Pireti kütusekulu jälgimist eriseadmega Blueflow

«Meie oodatav kütusekulu kokkuhoid on 4% laeva tarbitavast kütusest. Vähem tarbitud kütusekogus tähendab, et laevade fossiilne jalajälg ja õhku paisatud emissioonid on selle võrra väiksemad. Seeläbi hoiame puhtamana ka Läänemere ja Väinamere ehk elukeskkonna meie ümber,» selgitas Kivro.