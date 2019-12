Tuulefirmad nugadele ajanud Tootsi tuulepark saab õige pea uue omaniku

Enampakkumise osalejate registreerimine algab samal päeval kell 13 ja lõpeb kell 13.55. Enampakkumise tagatisraha on 1,23 miljonit eurot ehk 10 protsenti alghinnast, osavõtutasu on 3000 eurot. Alg- ja lõpphind sisaldavad käibemaksu.

Allkirja andmisest keeldumise korral kaotab kõrgeima pakkumise teinud osavõtja õiguse lepingut sõlmida ning enampakkumise tagatisraha talle ei tagastata. Sel juhul on õigus vara omandada osavõtjal, kes on teinud järgmise kõrgeima pakkumise kuni selgub pakkuja, kes annab allkirja.

Valitsus andis enampakkumisele rohelise tule

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Margit Martinson ütles pressiteate vahendusel, et müügi suurimaks eeliseks hoonestusõiguse seadmise ees on see, et risk uuteks kohtuvaidlusteks on väike. Müügi enampakkumise korraldamist puudutavad vaidlused on lahendatud jõustunud kohtulahenditega, milles tehtud märkuseid saab uue enampakkumise korral arvestada.