Valitsus leppis kokku biokütuste kasutamise tingimused

Lühidalt kokku võttes on mõte see, et igas liitris ei pea olema kindel hulk biolisandit, vaid müüja täidab 10 protsendi sihi kuue kuu keskmisena. «Transport on energeetika kõrval suurim kasvuhoonegaaside õhku paiskaja. Aga tuleb tagada, et transpordisektor saaks oma heitmeid vähendada võimalikult paindlikult, kasutades laia valikut madala kasvuhoonegaasiga kütuseid,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.