Eesti pääseb taas suurte krevetimaade sekka

Suurim muutus Eesti kaugpüügile on aga kahtlemata krevetipüügi uuesti avamine Loode-Atlandil. Barentsi merel on Eesti laevad saanud pidevalt krevette püüda, ent Loode-Atlandil oli selle püük üle kümne aasta suletud, sest varu on olnud madalseisus. Nüüdseks võime aga tõdeda, et olukord on muutunud.