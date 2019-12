Inkasso järelmaksu-võlgnikest: külmkapi eest üheotsapiletit ei osta

Julianus Inkasso juht Ülar Maasalu ütles, et järelmaksust tekkinud võlanõuete maht ei ole viimastel aastatel tõusnud, küll on aga tõusnud keskmine võlasumma. Ta lisas, et üldiselt on järelmaksu korral tasumise korrektsus parem kui tavaliste laenutoodete puhul. «Naljaga pooleks võib öelda, et külmkapi eest üheotsapiletit Austraaliasse ei osta. Või vaiba ostab ikka see, kellel on vaipa kuhugi panna. Laenurahaga on aga võimalik teha mida iganes,» ütles ta.