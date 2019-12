Hirmkalliks tõusnud väärismetall teenib Vene ettevõttele miljardeid

«Enamikel juhtudel on kõrge hinna raviks kõrge hind, aga mitte pallaadiumi puhul,» ütles Bloombergile BMO Capital Marketsi juht Tai Wong vihjates sellele, et hinnaralli tekkel suureneb väärismetalli tootmine, mis omakorda hinda stabiliseerib

Pallaadiumi hind on aga tänavu tõusnud enneolematule tasemele, sest väärismetalli kasutatakse autokatalüsaatorites ja seega on üha karmimate heitekoguse eeskirjade tõttu nõudlus ka suurenenud. Samal ajal pole pakkumine veel järele jõudnud. Citigroup Inc. prognoosib edasist hinnatõusu ning ennustab, et järgmise aasta esimeses pooles tõusevad hinnad 2500 dollarini untsi kohta.