Äsja Helme skandaali segatud Soome peaminister sai keerulise ülesande

Nõndanimetatud jätkusuutlikuse lõhe, mis mõõdab erinevust kulude ja tulude vahel, on kasvanud 4,7 protsendini SKPst, kuigi veel aasta tagasi oli see 3 protsenti. Suurima mõjuga lõhe kasvu on jahtuv majanduskasv, valitsuse suurem laenamine ning tervishoiu- ja pensionireformi pidurdumine.

Euroopa Komisjoni hinnangul on riigikuludele suureks ohuks lõhe, mis ületab 6 protsenti ning madal, kui see jääb alla 2 protsendi. «Üks asjaolu, mis praegu mõjutab rahanduse pikaajalist vaadet on see, et beebibuumi põlvkond on jõudnud pensioniikka,» teatas Soome keskpank. «See on suurendanud pensionikulusid ning viib lähiaastatel kiire tervishoiu- ja eakate hoolduskulude kasvuni.»