Analüüs: pensionireform kiirendab ajutiselt majanduskasvu

Keskpanga president rääkis teisipäevasel pressikonverentsil, et kui inimestel lubatakse teisest sambast korraga kogu raha välja võtta, siis võib potentsiaalselt eratarbimine Eestis lühiajaliselt kasvada, millega kaasneb omakorda majanduskasvu ajutine kiirenemine.

«Majanduskasvu lühiajaline kiirenemine toob kaasa kasumite kasvu. See omakorda suurendab lühiajaliselt ettevõtete investeeringuid ja võimendab veelgi majanduskasvu ajutist kiirenemist. Tänu lisanduvale maksutulule kasvavad pensionid aga suurendavad omakorda tarbimist.»

Samas rõhutas Müller mitmel korral, et see efekt on siiski lühiajaline.