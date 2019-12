Tesla aktsia rallib, aga mitte keegi ei oska öelda, miks

Üks autotööstuse analüütik ütles investeerimisajakirjale Barron’s, et hinnatõus on üllatav, sest USA maksusoodustused elektriautodele peaksid 2020. aastal kahanema.

Deutsche Banki analüütik Emmanuel Rosner märkis eile klientidele saadetud märgukirjas Saksamaalt tulnud uudistest, et sealse tehase ehitus on saanud heakskiidu. See on küll hea uudis, aga mitte selline, mis paneks aktsia hinna liikuma. Mitte keegi ei arvanud, et Teslal tuleks Saksamaal ehitamisega probleeme.

Rosner on andnud Tesla aktsiale soovituse «hoia» ning hinnasihiks 290 dollarit.

Tesla on väga tugevasti lühikeseks müüdud aktsia, mis tähendab, et need, kes arvavad, et aktsia hind langeb, on müünud laenatud aktsiaid ning loodavad hinna langedes aktsiad odavalt osta ja väärtpaberid välja laenanule tagastada. Tugevasti lühikeseks müüdud aktsiad kipuvadki olema volatiilsemad ja kui hind hakkab tõusma, siis peavad lühikeseks müüjad aktsiad intensiivselt tagasi ostma ning aktsia hind võib hakata kiiresti tõusma.

Tesla aktsia hind on nüüd kõrgeim alates eelmise aasta 7. augustist ning alates sellest ajast on väärtpaber kallinenud 110 protsenti. Aasta algusest on Tesla aktsia kerkinud 14 protsenti, mis on turu keskmisest tõusust väiksem.

Tesla (TSLA)

Aktsia hind (USD): 381,50

Muutus aasta algusest,%: 14,6

Analüütikute soovitused:

Osta: 8

Hoia: 8

Müü: 6