Suurärimehed lähevad Tallinna bussihanke vastu kohtusse

Eesti viimaste aastate ühes suurimas ja pikaajalisimas gaasihankes kolmandale kohale jäänud Bussitanklad OÜ emafirma Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov ütles, et nad otsustasid hanke vaidlustada, sest see on kogu gaasiturule, varustuskindlusele ja gaasi kasutamise mainele väga oluline. Nende hinnangul hanke võitnud ICP Solutionsil puudub kogemus tanklate rajamisel, kuid ettevõtte juhatuse liige Siim Tenno leiab, et teise poole argumendid lihtsalt ei päde.