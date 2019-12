Tunneli lõpus paistab valgus: M.V.Wool jätkab osaliselt kala müügiga

Tellijale

Täna toimus Tallinna Halduskohtus järjekordne istung, kus arutati M.V.Wooli kaebust VTA vastu. Tüliõunaks see, et viimane pani novembri lõpus päevapealt kinni Eesti suurima kalatootja Vihterpalu ja Harku tehased, kuna kahtlustab, tootmises pesitseb ohtlik listeeriabakter.

Pärast esimest kohtuistungit detsembri alguses tuli otsustas kohus kaebaja esialgse õiguskaitse taotluse osaliselt rahuldada. Inimkeeli panduna tähendas see seda, et firma sai jätkata külmlao kasutamist ega pidanud kogu külmutatud laovaru hävitama. Mõistagi leidis M.V.Wool, et seda on vähe ja pressis edasi.