Ossinovski: jõukas ja vaba inimene on poliitikutele ohtlik

«Ametnikud ja poliitikud tahavad kõikjal ja alati inimesi kontrollida selleks, et inimesed oleksid vaesed ja riik rikas,» ütles Ossinovski, kelle sõnul võetakse meie inimestelt võimalikult palju raha, millest osa hiljem ühel või teisel moel tagasi antakse.

«Oluline on muuta inimene riigist sõltuvaks, siis teeb ta kõike, mis talle öeldakse,» rääkis Ossinovski ja lisas, et vaba ja jõukas inimene on ametnikule ja riigile ohtlik, mistõttu ei läheks praeguses valitsuses tema hinnangul läbi ka maksude kärpimise ettepanek.