BLRT ujuvsüsteem hakkab Norra firmale naftasaadusi pumpama

«Tänu nafta-, gaasi- ja avameretööstuse turgude elavnemisele avanes meil võimalus siseneda uude turusegmenti ning saada karmis konkurentsis sellise põneva ja üsna keerulise tellimuse. See annab veel kord kinnitust, et tehnoloogiasse, seadmetesse ja inimestesse investeerimine on strateegiliselt õige otsus,» ütles BLRT Grupi juhatuse esimees Veronika Ivanovskaja pressiteate vahendusel.