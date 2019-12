Helme võtab välismaise renditööjõu maksud pihtide vahele

«Korralikult makse tasuvad Eesti ettevõtjad on olnud aastaid hädas välismaist tööjõudu kasutavate konkurentidega, kes jätavad oma maksukohustused täitmata ja löövad tänu sellele hinnad alla. Tihtipeale pakuvad sellised ettevõtjad ka töötajatele kehvemaid töötingimusi ja palka. Selline olukord tuleb kiiremas korras lõpetada,» ütles rahandusminister Martin Helme pressiteate vahendusel.

Täna on probleem selles, et kui näiteks Poola ettevõtja palkab renditöötajaks inimese Ukrainast, kes saadetakse Eestisse tööle vähem kui 183 päevaks, siis saab Eesti tema töötasu maksustada üksnes juhul, kui isikule palka maksev tööandja on samuti Eestis.