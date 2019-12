Finantsekspert: rohemajandusse investeerimisel on tumedam pool

Morten Baltzersenile rääkis Bloombergile, et talle mõningat muret see, kui suure õhinaga ja kriitikavabalt investorid rohelistesse projektidesse ning ettevõtmistesse raha uhavad, eriti Põhjamaades. «See avab kindlasti ukse uutele riskidele,» on ta kindel.

Finantsinspektsiooni juht pidas silmas, et paljud müüvad end investoritele rohelise ja eetilisena, kuigi tegelikult nad seda pole. Sellist nähtust tähistab inglisekeelne sõna greenwashing ehk rohepesu. Baltzerseni sõnul ei vaevu investorid tihti isegi kontrollima, kas rahaküsija väited oma keskkonnasõbralikkuse kohta ka tõele vastavad, vaid usaldavad pimesi.

«Tänapäeval on palju asju, mida turundatakse rohelise ja ökoloogilise sildi all, kuna investoritel, nii väikestel kui ka suurtel, on selle järele suur tung. Ometi võidakse investorite usaldust kurjasti ära kasutada,» hoiatas ta.

Samas tuleb Baltzerseni sõnavõtu puhul arvestada ka seda, et ta teeb järelevalvet turu üle, mis on aastakümneid õitsenud tänu fossiilsetele kütustele. Nafta- ja gaasimüügist saadud raha on osalt tõstetud Norra riiklikusse investeerimisfondi, teise nimega Norra naftafondi, mis on omataoliste hulgas maailma suurim. Selle väärtus küündib 1,1 triljoni dollarini.

Ehkki fond on lubanud oma portfelli mitmekesistada ning tuua sisse rohetehnoloogiatel põhinevaid ettevõtteid, pole see liiga hästi õnnestunud. Ka Norra paremtsentristlik valitsus ei näi fondi diversifitseerimisest eriti huvitatud olevat, kuna lihtsam on liugu lasta nafta ja gaasi peal.

Ehkki Norra on oma jõukuse üles ehitanud tänu naftale ja gaasile, on nad nii mõneski «uue majanduse» harus maailmas oluliseks suunanäitajaks. Hea näide on elektriautod, kus Norra on maailma absoluutses tipus. Kõigist uutest müüdud autodest moodustavad särtsuautod tervelt poole. Võrdluseks, Eestis müüakse uusi elektriautosid alla 0,5 protsendi.