Ukrainlased trumpavad Soomes eestlased üle

Näiteks kui eelmisel aastal rändas Soome 1200 eestlast, siis ukrainlasi tuli 1800, vahendab Yle. Samas tuleb toonitada, et absoluutarvudes elab ja töötab eestlasi üle lahe ikkagi rohkem, erinevate hinnangute kohaselt kuskil 100 000.

Üks põhjus, miks eestlased vähem jõukama naabri juurde rändavad, võib olla selles, et Eestis on viimastel aastatel keskmine palk korralikult kasvanud – kuni 8 protsenti aastas, küündides tänavu kolmandas kvartalis pea 1400 euroni. See hoiab inimesed kodumaal.