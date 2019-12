M.V.Wool annab töötajatele koondamisteated kätte

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) otsustas Eesti suurima kalatootja Harku ja Vihterpalu tehased sulgeda tänavu 26. novembril. Pärast seda asus suurem osa töötajaskonnast tehaseid puhastama, muist personalist saadeti sundpuhkusele. Täna anti enamusele kätte aga koondamisteated. «Meie ressursid on ammendumas ja peame seda olukorda ka töötajatele tunnistama,» ütles Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool.

Ettevõte on varem öelnud, et nad teevad töötukassaga koostööd ning pakuvad tööst ilma jäänud inimestele igakülgset toetust. Vetevool rääkis nädalapäevad tagasi, et lõplikult ei saa välistada ettevõtte tegevuse taastamist, aga hetkel nad ei tea, kas see toimub käesoleval või järgmisel kuul või üldsegi mitte.

Hetkel teeb firma tehastes süvapuhastust ja viib ellu tegevuskava, et väidetav listeeriabakter tootmisest välja saada. Pärast VTA proovide võtmist selgub, kas ja missuguses ulatuses võib ettevõte tööga jätkata. Praeguseks on kohus otsustanud, et esialgse õiguskaitse korras võimaldatakse firmal jätkata külmlao pidamist.

VTA on varem avaldanud 30-leheküljelise põhjaliku ettekirjutuse, kus nad selgitavad, miks nad M.V.Wooli tehased kinni panid. VTA on seisukohal, et ettevõte tegevused haiguspuhanguid ja surmasid põhjustanud listeeriatüve ST1247 hävitamiseks pole olnud piisavad.