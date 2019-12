Suurettevõtja: mina poleks lasknud Danskel Eestist ära minna

Suurettevõtja lisas, et tema poleks lasknud rahapesuskandaalide keskmesse sattunud Danske pangal Eestist ära minna. «Kõhedust tekitav oli lugeda, kuidas finantsinspektsiooni juht rõõmuga ütles, kuidas nad Skandinaavia suurima finantsinstitutsiooni ajavad riigist välja,» leidis Käo, tunnistades, et tema peaministrina oleks kutsunud Danske ülemused kohale ja öelnud, et nüüd filiaalist loobute, investeerite siia, teete päris panga ja osalete turul.