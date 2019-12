Vene majandusleht: Eesti sadama omanik veab oligarhi huvides Ukrainasse kivisütt

Volõnets tuletab meelde, et Ukraina firmad ei tohi otse Venemaalt sütt osta: 1. juunist tohib sütt ja naftat eksportida vaid Vene majandusarenguministeeriumi kvootide põhjal. Põhjuseks Venemaa vastusanktsioonid Ukraina otsusele panna embargo alla Vene kaupasid.

«Vene Raudtee täidab söevedude avaldusi peamiselt ühelt firmalt, NT Marine ASilt. See on seotud Valgevene oligarhi Vorobei huvidega,» ütles Volõnets.

Ühes suures Vene söefirmas töötava allika sõnul ei sõlminud ta lepingut otse NT Marine'iga, vaid Vorobeile kuuluva Interservice'iga, mis on Valgevene suurim sõltumatu naftakaupleja.

RBK käsutuses on Vene majandusarenguministeeriumi dokument, kus on kirjas kontsessionäärid ja söekvoodid. Sellest nähtub, et novembris ja detsembris ekspordib Venemaa ühes kuus Ukraina ettevõtetele 1,2 kuni 1,3 miljonit tonni kivisütt. Seega veab NT Marine ligikaudu poole kogu Venemaalt Ukrainasse eksporditavast kivisöest.