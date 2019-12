Swedbanki tegevjuht: me pole eestlaste vastu usaldust kaotanud

Ka Swedbanki Eesti juhatuse esimehe Olavi Lepaga kohtunud Henriksson kinnitas, et Swedbankil on neli koduturgu: Rootsi, Eesti, Läti ja Leedu.

Küsimusele, miks oli vaja eestlased lahti lasta, vastas ta, et puhastus käib alates kõige kõrgematelt astmetelt ja suured muudatused toimuvad kogu Swedbanki juhtimises.

«Ma usaldan kõiki kolme riiki, need on meie koduturud. Siin on väga head inimesed,» ütles ta.

Kolm eestlast said ametist vabaks

Swedbanki juhtkonna suurpuhastuses jäi kohast panga tippjuhtkonnas ilma kolm eestlast: riskijuht Helo Meigas, kliendiüksuse juht Aet Altroff ning IT-juht Tarmo Pajumets. Kaks viimast jätkavad Swedbankis uuel töökohal, kirjutas Postimees sel nädalal.

Swedbanki tegevjuhi Jens Henrikssoni sõnul pole panga usaldus Balti üksuste vastu vähenenud, samuti ei välista pank tippjuhtkonnas Balti päritolu inimesi. «Rahapesukahtlustuste eest vastutab kogu Swedbanki grupp,» rõhutas ta.

Swedbank teatas esmaspäeval suurtest ümberkorraldustest panga juhtkonnas, teiste seas vallandati riskijuht Helo Meigas ning Balti panganduse juht Charlotte Elsnitz.

Ameti peavad maha panema ka IT-juht Tarmo Pajumets ja kliendiüksuse juht Aet Altroff, kuid neile leitakse pangas uued töökohad.

«Meedias avalikustatud paljastused on olnud rasked nii Rootsile kui ka Balti riikidele, kuid nüüd me liigume edasi,» ütles Swedbanki tegevjuht Jens Henriksson. «Tänane päev on mitmel moel nagu uus algus.»

«Mitte vähemalgi määral,» vastas Henriksson Rootsi uudisteagentuuri TT küsimusele, kas Balti riikidest pärit töötajad on tippjuhtkonnas välistatud.

Henrikssoni sõnul on Balti päritolu inimesteta juhtkond panga jaoks kaotus, kuid ta rõhutas, et mitmel inimesel on Eestist, Lätist ja Leedust head teadmised. Ta lisas, et Aet Altroffi ja Tarmo Pajumetsa ametikoha täitmiseks võidakse leida keegi, kel on «sarnane taust».

Küsimusele, kas juhtkonnas tehtud vangerdused viitavad Balti üksuste süüle rahapesukahtlustustest, vastas Henriksson, et selle eest vastutab kogu Swedbanki grupp.

Tema sõnul pole sisekontroll olnud piisav, mistõttu on arvatavad rahapesijad saanud Swedbanki ära kasutada.

Henriksson eitab, et Swedbanki peakontori ja Balti üksuste vahel on usaldus vähenenud.