Pühadeaegne Vene turistide dessant tõotab tulla rekordiline

«Positiivse uudisena võib välja tuua, et selle aasta jõulude ja aastavahetuse perioodile on planeeritud tervelt kaheksa lisarongi, mis on kõikide aegade rekordtulemus ja ka täituvus tõotab tulla neil väga hea. Prognoos on kõigi nende lisarongide peale on 4000 inimest,» ütles Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles BNSile.

Ta märkis, et 11 kuu jooksul on Tallinn-Peterburi-Moskva liinil reisijate arv kasvanud pea 2 protsenti võrreldes möödunud aasta sama perioodiga. Kui mullu oli reisijaid 95 100, siis tänavu 96 800.

Tallinna hotellide hinnangul on Vene turistid jätkuvalt huvitatud aastavahetuseks Eestisse reisimisest.

«Jõulude ajal ootame peamiselt Soome turiste ning aasta lõpus turiste Venemaalt. Huvi aastavahetuse vastu on endiselt suur ning nõudlus püsib eelmise aasta tasemel,» ütles Radisson Blu Sky hotellijuht Vitali Makejev. Ta lisas, et ennustab hotellile aasta lõpuks ja jaanuari alguseks üle 90-protsendist täituvust.

Solo Sokos Hotel Estoria ja Original Sokos Hotel Viru hotelle esindava Sokoteli väliskommunikatsiooni juht Urmas Ööbik kinnitas samuti, et Vene turistidel on jätkuvalt huvi Eestisse reisimise vastu. «Võrreldes eelmise aastaga on nende arv tänavu kasvanud,» lisas ta.

Tallink Grupi kommunikatsioonijuhi Katri Linki sõnul on Tallinki hotellides Venemaalt saabunud aastavahetuse külaliste arv viimastel aastatel jäänud 2500 külastaja kanti. «Ennustame, et Venemaalt saabujate arv jääb samale tasemele möödunud ja ülemöödunud aastaga,» ütles ta.

Go Hotel Shnelli hotellis moodustasid Venemaa turistid mullu aastavahetusel üle poole kõigist külastajatest. «See aasta ei jää eelmisele alla ning loodame, et tuleb rohkemgi külalisi Venemaalt. Kui vaadata perioodi 28. detsembrist 7. jaanuarini, mis on kõige nõutum, siis on Vene turistide osakaal kõigist ööbijatest juba praeguseks üle 60 protsendi,» rääkis hotelli direktor Alver Pupart.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Maarika Liivamägi rääkis, et mitmed üritused, hotellides korraldatavad aastavahetuse programmid ja Tallinna jõuluturg meelitavad naaberriikide külastajaid jõuludeks ja aastavahetuseks Eestisse.

«Hotellid ja restoranid on vastuvõtuks valmis. Loodame, et turistid ka siia pääsevad, mistõttu on ühenduste olemasolu äärmiselt kriitilise tähtsusega,» ütles Liivamägi.

Nii nagu eelmistel aastatel, lisab Eesti Raudtee ka tänavu suurema nõudluse tõttu saabuvaks pühadeperioodiks Venemaa-suunalisele liinile lisaväljumisi.

Lennud Tallinna ja Moskva vahel jätkuvad pühade ajal aga tõenäoliselt tavapärase sagedusega.