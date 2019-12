Transiidiärimees: Rolls-Royce'i eest ei saa küsida kosmoselaeva hinda

Postimees kirjutas reedel, kuidas Läti oligarhi Aivars Lembergsi ja Ventspilsi sadama lisandumine USA sanktsioonide nimekirja on paisanud lõunanaabrite transiidiäri segadusse, millest püüavad kasu lõigata riigifirma Tallinna Sadam ning Eesti terminalioperaatorid.

Küsimusele, milline šokk võiks terminalioperaatorile olla sadamapidaja sanktsioonide küüsi langemine, vastas Gert Tiivas, et meeldiv see kellelegi kindlasti pole.

«Šokk või mitte, loomulikult me tänapäeva maailmas uurime põhjalikult oma äripartnerite tausta, see käib asja juurde. Raske hinnata, aga meeldiv see kellelegi kindlasti pole – alates sellest, et pangad hakkavad küsimusi esitama, sinu äripartnerid, kindlustusfirmad, audiitorid,» loetles ta väljakutseid.

Tema sõnul näitab aeg, milliseid võimalusi avab Lembergsi sanktsioonide alla panek Eesti sadamatele. Teadupärast käib suurim võitlus vedellasti pärast just Läti sadamatega. «See on päris värske uudis ja peab vaatama, mida see kaasa toob. Praegu võime öelda, et nii kiiret aega pole juba pikki aastaid olnud, kui meil praegu on – palju on tegevust, uut kliendiaktiivsust ja suhtlust. Meie jaoks uus ja meeldiv olukord,» kirjeldas Tiivas.

Ehk on Eesti firmadel võimalus Valgevene naftale küüned taha saada?

«Eesti operaatorid on seda [Valgevene naftasaaduseid käidelnud – toim] ju enne ka teinud, selles midagi uut pole,» rääkis Liwathoni juht. Tema sõnul on probleem see, et oleme Valgevenest kaugemal kui Läti ja Leedu. «Peame lihtsalt rohkem pingutama, et pakkuda head teenust konkurentsivõimelise hinnaga,» ütles Tiivas.

Ta nõustub, et logistilistel põhjustel on naabreid hinnaga raske lüüa. «Me ei pea odavad olema. Fakt on see, et Eesti on kõige kallim. Küsimus on pigem selles, et peame olema väga head ja mitte absurdselt palju kallimad kui teised,» sõnas Tiivas.

«Kui ütleme, et meil on Rolls-Royce ja teistel on võib-olla Opel või Kia, siis peab seda tõestama ka. Samas ei saa Rolls-Royce'i eest küsida kosmoselaeva hinda.» Need asjad peavad tema sõnul olema tasakaalus, sest kõik loevad raha ja tahavad saada head teenust. «Eks kliendid ju hindavad kogu väärtuste paketti,» sõnas Tiivas.