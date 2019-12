SEB: väliskaubanduse tulevik on hämar

Kuna Eesti tööstustoodangust eksporditakse umbes 70 protsenti, on ettevõtetel ka muretsemiseks põhjust, kirjutab Nestor SEB nädalakommentaaris.

Nestor märgib, et võrreldes eelmise aasta sama ajaga kahanes Eestis toodetud kaupade müük oktoobris enam kui 100 miljoni euro võrra ehk 10 protsenti. Samas ei ole tema sõnul ekspordi suure languse põhjus mitte laiapõhjaline nõudluse vähenemine Eesti kaupade järele, vaid eelkõige energiakaupade ekspordi madalaseis.

Avalikule statistikale toetudes leiab Nestor, et energiakaupade ekspordinäitajate languse põhjuseks on tõenäoliselt mõne üksiku kütuste importimise, segamise ja edasimüügiga tegeleva ettevõtte tulude järsk kahanemine, mitte tingimata põlevkivitööstuse ekspordimahtude vähenemine. Samuti on Eesti energiakaubandust tugevalt mõjutanud ka Eestis toodetud elektri ekspordi lõppemine kallinenud keskkonnatasude tõttu.