Johnsoni suurvõit viis Londoni börsi tõusule

Naelsterling tugevnes 1,3514 dollarini, mis on kõrgeim tase alates 2018. aasta keskpaigast. Euro langes 82,8 pennile ehk madalaimale alates Brexiti referendumist kolm aastat tagasi.

«See võit toob turgudele poliitilist kindlust, mida on praegu väga vaja,» ütles Accendo Marketsi analüütik Samuel Springett.

See on suurim Konservatiivse Partei enamus alates Margaret Thatcheri ajast 1980. aastatel ning see sundis Tööpartei liidri Jeremy Corbyni teatama tagasiastumisest.