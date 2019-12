Selgus, kui palju Sõõrumaa Patarei kindluse eest maksab

Järgmiseks sammuks on müügilepingu sõlmimine ostjaga ning eeldatavalt teostub tehing jaanuaris. Sõõrumaa on varasemalt öelnud, et kavatseb rajada merekindlusest kaasaegse linnakeskuse ning investeering läheb maksma 100 miljoni euro kanti.

Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin tundis heameelt, et suur töö on tehtud ning Patarei merekindluse ostja on kinnitatud. «Nii merekindlus, kui seda ümbritsev ala saab uue hingamise ning avatakse kõigile kodanikele. Riigi Kinnisvara on kindlasti toeks uuele omanikule Patarei restaureerimisel ja arendamisel,» lisas Kusmin.