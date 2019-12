Euroopa mõjuvõimsaim pankur tahab olla tark öökull, mitte tuvi ega pistrik

«Ma ei ole ei tuvi ega pistrik. Minu ambitsioon on olla see öökull, keda sageli seostatakse mõningase tarkusega,» ütles Lagarde rahapoliitika istungi järgsel pressikonverentsil.

Lagarde lubas ka, et jääb keskpanga presidendina iseendaks ja hoiatas analüütikuid võrdlemast tema avaldusi eelmise presidendi Mario Draghi omadega.

EKP rahapoliitika istungeid jälgitakse alati tähelepanelikult, kuid neljapäevane istung on eriti suure tähelepanu all, kuna Lagarde on esimene keskpanga president, kellel pole varasemat kogemust keskpangas.