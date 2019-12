Graafik ⟩ Skandaalid võtsid Swedbankilt maine

«Sel suvel langetati alkoholiaktsiise ja A. Le Coq sattus sellega seotult nn võitjate poolele,» märkis Voog pressiteates. «Samas oli A. Le Coqi maineindeks viimase kümne aasta madalaim just 2017. aastal, kui alkoholi jaehinnad tegid riigi aktsiisipoliitika tõttu läbi järsu tõusu. See näitab, et ettevõtete maineindeks sõltub lisaks nende endi tegevusele paljuski ka ümbritsevast majanduskeskkonnast ja riigipoolsetest regulatsioonidest.»

Alati esikolmikus olnud Swedbank kukkus välja

Voog lisas, et esikümnest on esmakordselt välja kukkunud Swedbank, mis on olnud läbi aastate alati esikolmikus. Swedbank on mulluselt liidripositsioonilt taandunud kolmanda kümne lõppu (29. koht), suurt mõju on seejuures avaldanud varasemast oluliselt negatiivsem suhtumine ettevõttesse, aga ka tugevushinnang jääb varasemast madalamaks. «On üsna ilmne, et finantssektori ettevõtete mainele on avaldanud tugevat negatiivset mõju rahapesuskandaalid,» lausus Voog.