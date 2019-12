Saudi Araabia naftahiid tegi esimesel börsipäeval võimsa tõusu

Nüüdseks on maailmas kolm börsiettevõtet, mille turuväärtus on üle triljoni dollari. Lisaks Aramcole on triljoniklubis veel Apple ja Microsoft, mille turuväärtused on mõlemal 1,2 triljonit dollarit. Lisaks on triljoni dollari väärtusega flirtinud ka Amazon, aga praegu on maailma suurima internetipoe väärtus 867 miljardit dollarit ja sellele lähenemas Google emafirma Alphabeti väärtus, mis on 927 miljardit dollarit.