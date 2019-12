Kogerile raha andnud Coop Pank laenukahjumit ei prognoosi

Kogeri puitmajatehase Timo Houses OÜ üks suurimaid võlausaldajaid on aga äsja börsile läinud Coop Pank. Postimehe käsutuses olevast võlausaldajate tabelist nähtub, et pangal on puitmajafirma vastu üleval veidi enam kui 3 miljoni eurone põhinõue. Väikepanga kohta on tegu kopsaka, keskmisest suurema laenuga.

Coop läkitas aga börsiteate, kus ütles, et see info on ebaõige ja 3 miljoni eurone laenunõude suurus ei vasta tegelikkusele. «Timo Houses OÜle väljastatud laenu näol on tegemist sündikaatlaenuga, milles on kaks laenuandjat ning artiklis välja toodud laenunõue ei vasta Coop Panga osalusele sündikaatlaenus,» seisis teates.

Börsifirma lisas, et tulenevalt pangasaladusest ei saa Coop Pank täpsemaid laenuga seotud asjaolusid kommenteerida. Küll aga hindavad nad tagatispositsiooni heaks ning ei prognoosi antud laenust laenukahjumeid.

Suuruselt teine võlausaldaja on 1,5 miljoni euroga HHL Rühm OÜ, mis kuulub meediaärimees Hans H. Luigele. Kuuldes, millest juttu tuleb, palus Luik küsimused esitada meili teel ja jäi pärast seda tabamatuks.

Kokku on Timo Houses võlausaldajatele võlgu ligi 8 miljonit eurot, samas kui Kogeri puitmajaäri vara väärtus on veidi üle 2,7 miljoni euro.

Koger ütles Postimehele, et osa ettevõtte varadest on olnud panditud ja pandipidajad on seetõttu soodsaimas seisus. «Eelduslikult makstakse nende nõudeid kinni mahus enam kui 3 miljonit eurot. Midagi rohkemat on praegu keerukas öelda,» ütles Koger.