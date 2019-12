Süüdistused rahapesus ja omastamises võtsid Tiiu Järviste sõnatuks

«Ma ei suuda ja ei taha uskuda, et ettevõtte töötajaid selliseid kahtlaseid tehinguid tegid,» kommenteeris Tiiu Järviste Äripäevale ja lisas, et lausa sõnatuks võttis teda aga talle esitatud 8 miljoni euro omastamise kahtlus.

Liikus 3 miljonit musta raha

Kriminaalasjas seni kogutud tõenditele tuginedes on alust arvata, et GFC-s on 2018. aastal varjatud rahapesukahtlaseid tehinguid, mille tulemusena on makseasutuse kaudu liikunud ligi 3 miljonit eurot kuritegelikust tegevusest saadud raha. Lisaks esitati Tiiu Järvistele kahtlustus selles, et ta püüdis omastada ligi 8 miljonit eurot.