Neinar Seli firmat hakkab juhtima tema poeg

«See on nõukogu poolt mulle väga suur usaldus ja ka vastutus. Valdusettevõttena koordineerib AS Estiko kõiki grupi olulisemaid tütarfirmasid, sealhulgas Estiko Plastar AS, E-Kaubamaja OÜ, Kesklinna Keskus AS ja Estiko Energia OÜ,» ütles ettevõtte uus juht pressiteate vahendusel.