Rahapesu ekspert: SEB loodab lihtsalt pääseda

Briti eksperdi sõnul jätab olukord mulje, kus kahest lapsest üks püüab vastutusest kõrvale hiilida vabandusega, et «vanem vend oli veel ulakam».

Barrow on uurinud SEB selgitusi alates hetkest, mil TT ja Rootsi ringhääling SVT paljastasid Balti riike läbinud kahtlaste tehingute voo ning tema arvates annab SEB liiga vähe vastuseid.

Tema sõnul on küsitav SEB tegevjuhi Johan Torgeby väide, mille kohaselt pole panka süstemaatiliselt rahapesuks kasutatud.

«Kui rahapesijad loovad ettevõtteid, millel on sinu pangas kontod ja neid kasutatakse rahapesuks, siis ainuüksi see tähendab, et sind kasutatakse süstemaatiliselt rahapesuks,» ütles Barrow.