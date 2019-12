Tuntud ärinaist kahtlustatakse 8 miljoni euro omastamise katses

Kriminaalasjas seni kogutud tõenditele tuginedes on alust arvata, et GFC-s on 2018. aastal varjatud rahapesukahtlaseid tehinguid, mille tulemusena on makseasutuse kaudu liikunud ligi 3 miljonit eurot kuritegelikust tegevusest saadud raha. Lisaks esitati Tiiule kahtlustus selles, et ta püüdis omastada ligi 8 miljonit eurot.