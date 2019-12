Tesla mehed lobistasid endale toetuse välja

Valitsus otsustas suvel, et hakkab pärast viit aastat taas elektriautode ostmist doteerima. Esimene välja lastud seaduseelnõu ajas aga maailmas enim müüdava särtsuauto Tesla Eesti fännid tagajalgele, kuna üks raha saamise tingimus oli muuhulgas see, et elektriauto ostu-müügileping peab olema sõlmitud Eesti autoliidu (AMTEL) poolt tunnustatud automüüjaga. See oleks Tesla fännid momentaalselt välistanud, kuna Elon Muski autofirmal pole Eestis esindust, rääkimata AMTELi liikmelisusest.

«Minu arvates on see paras sigadus!» ei hoidnud Eesti esimene Tesla omanik ja elektriautode rendiäri Tesla Rent OÜ ajav Mario Kadastik end tagasi. Ta leidis, et algne seaduse sõnastus teenis vaid n-ö vanakooli autodiilerite huve, mistõttu tuleb eelnõu ümber teha.

Täna kooskõlastamisele saadetud uuest parandatud eelnõust selgub, et Tesla poolehoidjate kriitikat kuulati. Tesla Rent OÜ poolt esitatud muudatusettepanekud võeti pea täiel määral arvesse. «Selleks, et välistada konkurentsi ebaõiglast piiramist, on lisatud võimalus, et kui toetuse saaja ei soovi autot soetada AMTELi nimekirjas olevalt automüüjalt, on lubatud auto soetada ka Euroopa Majanduspiirkonna riigist või Šveitsi elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt,» seisab uues eelnõus.

See tähendab, et toetust saab küsida ka Teslale, mis saabub siia kas autofirma Saksamaal esindusest või sealse vahendaja kaudu. Oluline on lihtsalt see, et toetuse küsija esitaks KIKile, kes raha jagama hakkab, dokumendid, mis kinnitavad, et auto on ostetud Euroopast. Tesla ostjate kasuks räägib ka see, et paisu tagant on hakanud pääsema esimeseks rahva elektriautoks tituleeritud Tesla Model 3 tootmine, mille mitme mudeli hinnad jäävad alla 50 000 euro ehk mahuvad toetusskeemi sisse.