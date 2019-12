Läti riik otsustas USA sanktsioonide all oligarhilt sadamad käest ära võtta

Tellijale

Esmaspäeva õhtul puhkes Lätis poliitiline torm, kui USA otsustas kehtestada sanktsioonid muuhulgas Ventspilsi linnapeale Aivars Lembergsile. Pärnust veidi väiksema sadamalinna Ventspilsi suurim tööandja on kohalik sadam, mille tulevik sattus üleöö tõsiselt ohtu. Läti transpordiminister Tālis Linkaits teatas juba hommikul, et Ventspilsi sadama töö tuleb otsekohe eraldada USA sanktsioonide all olevate isikute mõjust.

Ventspilsi vabasadama juhatus juhib Läti suuruselt teise sadama tööd - sealne kaubakäive on umbes 20 miljonit tonni aastas ja sadam annab tööd rohkem kui 2000 inimesele. Lembergs esimene hinnang oli üleolev. Ta pidas sanktsioonide kehtestamist kohalike poliitikute kättemaksuks ega uskunud, et need mingit mõju avaldavad, sest sanktsioonid on mõeldud täitmiseks ainult USA firmadele, füüsilistele isikutele ning on seotud ainult varadega USA-s.