Lukašenko pelgab tubakahinna tõusu

«Selge, et Venemaal on tubakas ja alkohol märksa kallimad kui Valgevenes. Kui toimub (maksuseaduste) ühtlustamine, võib see tuua kaasa tubakatoodete hinna järsu tõusu, mis on Valgevene kodanikele vastuvõetamatu,» ütles Lukašenko teisipäeval Minskis tubakatööstuse tõhususe suurendamise nõupidamisel, edastas BelTA.

«Teadupoolest tõstame läbirääkimistel Venemaaga mitmesuguseid küsimusi, sh hinnakujunduslikke, eriti tundlike kaupade osas. Kuigi tubakas ja alkohol on halvad, on need meie eelarve kujundamise tähtsad allikas, seepärast ei tohi siin susserdada,» rõhutas president.

Ta mainis, et paneb iseenesest suitsetamist pahaks, kuid rõhutas, et see on tema isiklik arvamus: «Ma ei toeta suitsumehi, mul on sellesse erisuhtumine. Kuid üks asi on minu arvamus, teine aga inimese oma, kes võtab sigareti, ostab selle priske raha eest ja tapab oma tervist. Ühesõnaga, need on teatavad sotsiaalsed küsimused.»