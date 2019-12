Kärakamüük õitseb, aga aktsiise tuleb vähem

Näiteks suurenes oktoobris kange alkoholi deklareerimine võrreldes möödunud aastaga 40 protsenti, õlle deklareerimine 6 protsenti ja veini deklareerimine 4 protsenti, kuid aktsiisi tasumine langes 2,5 protsenti (kokku tuli 18,7 miljonit eurot), selgub rahandusministeeriumi värsketest andmetest.

Esmapilgul mõistusevastase olukorra taga on see, et valitsus langetas tänavu juulis õlle- ja viinaaktsiisi 25 protsenti, mis muudab maksutulu ühe pudeli pealt väiksemaks. See tähendab, et inimesed ostavad rohkem viina ja õlut, kuid lõpptulemusena ei pruugi maksulaekumine sugugi paraneda. Eraldi küsimus on see, et kas inimesed joovadki nüüd rohkem või ostavad nad pudeli Läti piirikaupluse asemel mõnest Eesti poest. Viimane oli ka praeguse valitsuse eesmärk.

Tänavu 10 kuu lõikes on napsumaksu laekumine kahanenud 2,3 protsenti, kuid oluline mõjutaja oli jaanuar, mil müük langes tervelt 75 protsenti.

Märkimisväärne on ka see, et tubakaaktsiisi laekumine hakkab ületama alkoaktsiisi laekumist. Sigaretimaksu tasumise kasvu peamised põhjused on aktsiisimäära tõus ning salaturu vähenemine, ütles ministeerium.

Ehkki rahandusminister Martin Helme on andnud märku, et tahab langetada kütuse, eeskätt diisliaktsiisi, näitavad maksulaekumise andmed, et diislikütuse deklareerimine ja laekumine on enam kui 3 protsendi võrra paranenud. Küll aga on vähenenud bensiini müük.

Kokku tasuti tänavu oktoobris maksu- ja tolliametile 692,4 miljonit eurot maksutulu, mida on 10,4 protsenti enam kui möödunud aasta samal kuul. Tänavu kümne kuuga tasuti makse 6,7 protsenti rohkem kui 2018. aastal sama ajaga.

Tänu kiirele palgatõusule näitas väga korralikku kasvu sotsiaalmaksu laekumine.