Laenutingimused pensionifondiga sidunud SEB sai trahvi

Seadus keelab pensionifondide osakute müügi sidumise mis tahes teise finantsteenusega. Näiteks ei ole pankadel lubatud siduda laenuintressi sellega, kas inimene on liitunud pensionifondiga.

SEB: selgitasime laenutaotlejale pensionitoodetest liiga üldiselt

SEB kommunikatsioonijuhi Evelin Allase sõnul jäi laenu saamise kohta uurinud kliendile pensionitooteid puudutav suhtlus liiga üldiseks. Samas ei tuvastatud klienditeenindaja tahet need tooted siduda.

Küsimusele, miks laenusoovijale hakati tutvustama kogumispensioni võimalusi, vastas Allas, et tegemist on terviknõustamisega ning selle käigus on tavapärane, kui kliendiga räägitakse lisaks laenusoovile ka muudest vajadustest – igapäevapanganduse toodetest, kindlustustoodetest ning kogumislahendustest.