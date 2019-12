Esimene päev börsil: Coop Pank langes 5 protsenti

Kui aktsiate noteerimise käigus said investorid aktsiad kätte 1,15 euroga, siis esimesel kauplemispäeval toimusid tehingud börsil vahemikus 1 kuni 1,1 eurot.

«Coop Panga avaliku pakkumise käigus aktsiaid ostnute arv on muljetavaldav. Tegu on läbi Balti börside ajaloo suuruselt kolmanda märkijate arvuga IPOga,» ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

Coop Panga juht Margus Rink usub, et Coop Panga aktsiast on saamas rahvaaktsia. «Luban Coop Panga töötajate nimel, et pühendume aktsionäridele antud lubaduste täitmisele ning viime lähiaastate kasvustrateegia lubatud mahus ellu,» ütles ta.