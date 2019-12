EASi uus juht: peame teiste organisatsioonidega koostööd parendama

Peeter Raudsepp märkis eelmisel nädalal, et EAS ei peaks tegelema ettevõtete laustoetamisega. Täna kinnitas ta «Aktuaalse kaamera» stuudios, et kaalumise koht on olemas, kas ja kuidas ettevõtete toetamist jätkata.

«Jagades toetusi, on oht, et kui need satuvad valesse ettevõttesse, siis me toetame halba ettevõtlust. Kui on väga hea äriidee, siis elu on näidanud, et ettevõtja suudab investeeringuks vajaliku raha ka ise kaasata. Kui vaja, siis kasvõi kümnetelt investoritelt,» lausus ta.

Raudsepa sõnul võtab ka EAS toetusi jagades riske, kuid need peavad olema kaalutletud riskid ning maaettevõtete laenusaamise probleemida kohta leiab ta, et riigi abi on laenugarantii saamisel kindlasti vajalik.

Ta leiab, et ainult EAS aidata ei saa: «Peame teiste organisatsioonidega, nagu Kredex, koostööd parendama, et leida meetmed, et investeerimisvõimalused või garantiid tagada.»