Toivo Asmer: metanoolitehas pole rahapesuprojekt

Asmer toonitas, et välisinvestorist Juha Mikkonenist ta väga palju ei tea, kuid projekti üle on peetud kohalikul tasandil väga hoolikaid arutelusid ja nii hoitakse ka riskidel silma peal. Kindlasti teevad seda Asmeri hinnangul ka vastavad järelvalveorganid. «Tegu on minu ärvates ääretult vajaliku projektiga Eestile,» rõhutas ta ja lisas, et protsesside läbipaistvusele pannakse tehase rajamisel suurt rõhku.

«Mina olen see isik, kes aitas Mikkonenil Eestis jala ukse vahele saada ja aitas kooskõlastada asjad riigi ja kohaliku omavalitsusega,» täpsustas Asmer ja kinnitas, et tema seal praegu küll rahapesu ei näe. Samas lisas ta, et ei saa vanduda Mikkoneni erinevate äripartnerite nimel. «Tal on näiteks Šveitsis erinevaid koostööpartnereid ja ma ei tea neist midagi. Kui keegi neist peaks millegiga vahele jääma, siis see võib kaudselt ka meid puudutada,» möönis Asmer.

Asmeri arvates ei sobi metanoolitehas kuigi hästi rahapesuks, sest see saab Eestis praegu lihtsalt väga palju tähelepanu. «Isegi kui seal võis alguses olla midagi kahtlast, siis pärast sellist tähelepanu kindlasti enam mitte,» arvas ta.

Lääne-Harju vallavalitsus kuulutas oktoobris välja riigihanke Paldiski metanoolitehase eriplaneeringu koostamiseks ja keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks. Nimelt soovib Mikkoneni juhitud Šveitsi päritolu kontsern Larkwater Group rajada Paldiskisse Euroopa suurima metanoolitehase.

Ligi miljard eurot maksma minev tehas võib praeguste plaanide kohaselt alustada tööd juba viie aasta pärast.

Tehase rajamiseks on vajalik ligi 60 hektari suuruse pindalaga sobilik maa-ala. Tehase põhikorpus ehitatakse maa-alale suuruses ligikaudu 350 meetrit korda 450 meetrit. Metanoolitehase maksimaalne kõrgus on 60 meetrit ja tootmisega otseselt seotud hooneid on kokku viis.