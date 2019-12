Annus värbas Kiti: «Meil lihtsalt vedas, et Swedbankil ei ole teda enam vaja»

Ettevõtte nõukogu jätkab koosseisus: nõukogu esimees Toomas Annus ning nõukogu liikmed Teet Roopalu, Tõnu Toomik ja Robert Kitt. Kitt ütles, et tal on heameel Kapiteliga liituda. «Meil lihtsalt vedas, et Swedbankil ei ole teda enam vaja,» ütles Kapiteli nõukogu esimees Toomas Annus pressiteate vahendusel.

Kitt on töötanud panganduses erinevatel ametikohtadel, sealhulgas aastatel 2015–2019 Swedbank Eesti juhatuse esimehena. Ta on Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduste doktor, majandusteaduste magister ning sotsiaalteaduste bakalaureus ning ta on olnud ka Tallinna Tehnikaülikooli dotsent, teadur ja külalisprofessor. Lisaks on Kitt ühiskondlikult aktiivne, olles Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi ja vilistlaskogu juhatuse liige ning Eesti kaubandus-tööstuskoja juhatuse liige, varasemalt on ta tegutsenud vabariigi presidendi mõttekojas.

Kapitel on kinnisvaraettevõte, mis arendab ja juhib kaubanduskeskusi, hotelle ja büroohooneid. Grupi kinnisvaraportfellis on üle 185 000 m² üüritavat pinda. Ettevõte omab nelja büroohoonet (Delta Plaza ja Sõpruse Ärimaja Tallinnas, Narbuto 5 Vilniuses ja I.P.Pavlova 5 Prahas) ning osalust neljas ostukeskuses (Spice ja Spice Home Riias, Panorama Vilniuses, Viru Keskus Tallinnas). Ettevõttele kuulub Nordic Hotel Forum (opereerib OÜ Nordic Hotels) ning koos AS-iga Infortar Tallink City Hotell, mida opereerib Tallink Hotels.

Swedbanki juhist rahapesu tõkestama

Swedbanki nõukogu lõpetas septembri lõpus töösuhte Kitga, kelle tegevus oli peatatud juba alates 17. juunist. Otsus baseerus panga sisejuurdlusel, mis tõi välja vajakajäämised varasemas rahapesutõkestamise alases töös.

Robert Kitt kirjutas ametist vabastamise järel sotsiaalmeedias, et pangandusega on nüüd kõik. «Swedbank ütleb, et põhjused on minevikus ning uurimine ei ole seni leidnud minu tegevuses midagi kriminaalset. Mul on selle üle hea meel. Nii ongi. Nagu ma suvel märkisin, on omanikul alati õigus teha juhatuses muutusi ning seda võimalust omanik kasutas.»