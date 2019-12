Brenti nafta saab peagi otsa

Paljud ettevõtted on 1970ndatel aastatel avastatud naftaväljadelt juba kadunud, aga seni on Brenti naftal olnud eriline staatus, sest ta naftavälja esimene ja suurim leiukoht. 1980ndate aastate lõpul sai Brentist nafta maailmaturu baashind ja on seda tänaseni. Sellega kaubeldakse Kontinentidevahelisel börsil (ICE) ning see on baashinnaks peamiselt väljaspool Põhja-Ameerikat.