Galerii ⟩ Rail Balticu taristu disain sai valmis

Infrastruktuurielementide visualiseerimine on osa suuremast projektist, mille viib ellu RB Rail AS koostöös Itaalia arhitektuuri- ja disainiettevõttega 3TI Progetti. Projekti käigus töötas 3TI Progetti välja kogu Rail Balticu taristu arhitektuuri-, haljastus- ja visuaalse identiteedi kujundamise juhendid. Juhised pakuvad ühtlustatud lahendusi taristuelementidele, mida rakendatakse kõigis kolmes Balti riigis, teatas RB Rail.

RB Raili tegevjuhi kohusetäitja Agnis Driksna ütles, et arhitektuuriliste ja visuaalsete suuniste eesmärk on anda raudtee projekteerijatele ning arhitektidele selged juhised, kuidas tagada raudteevõrgu kõigi elementide ühtne identiteet. «See oli väljakutseid pakkuv ülesanne, kuid tänaseks on meil õnnestunud ühtlustada erinevate riikide ootused ja ambitsioonid, et luua Rail Baltica taristu ühtne identiteet,» märkis Driksna.

RB Rail AS on Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis on loodud selleks, et koordineerida Rail Balticu projekti elluviimist. Ettevõte on projekti keskne koordinaator.