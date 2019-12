Swedbanki tipust vallandati viimased eestlased

Swedbank teatas esmaspäeva hommikul, et teeb juhtkonnas suuri muutusi, et lihtsustada otsustusprotsesse, teha juhtimist läbipaistvamaks ning viia ellu panga uus strateegia. Sellega seoses väheneb grupi juhatuse liikmete arv kolme võrra, 14ni.

«Tutvustan täna uut tegevjuhtkonda, et arendada Swedbanki ja tugevdada usaldust. Seetõttu lahkuvad mõned juhid pangast. Samuti algatan Swedbanki korporatiivkultuuri hindamist,» märkis panga juht Jens Henriksson.

Helo Meigas töötas Swedbanki riskijuhina 2016. aasta suvest. Varem on ta olnud panga Ukraina ja Venemaa üksuste juht, varem ka nende üksuste finantsjuht.

Aet Altroff asus Swedbanki grupi kliendi väärtuspakkumise juhtimise üksust juhtima 2017. aasta veebruaris. Swedbankis ja sellele eelnenud ettevõtetes on ta töötanud 25 aastat ja juhtinud erinevaid üksusi jaepanganduse ja kliendilojaalsuse valdkonnas.

Tarmo Pajumets on Swedbankis ja Hansapangas töötanud alates 1992. aastast. Ta on pangas töötanud mitmetes IT- ja arendusdivisjonides.