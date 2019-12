Toetuste suurendamine ei jäta homset traktori-streiki ära

Homme toimub Tallinnas riigikogu ees põllumeeste meeleavaldus, mis toob Toompeale vähemalt 101 traktorit. Üheks põhjuseks on just üleminekutoetused, sest kui veel kevadistel valimistel lubati põllumeestele hüvitada 2020. aasta riigieelarvest 15,3 miljonit eurot, siis novembri lõpuks oli see lubadus kuivanud kokku viiele miljonile eurole.

Rahanduskomisjoni ettepaneku tagajärjel on üleminekutoetuseks ette nähtud summa järgmisel aastal 10,3 miljonit eurot.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus ütles, et toetuse suurendamine streiki ära ei jäta. «Homse streik kindlasti toimub. Me oleme algusest peale andnud teada, et meil on kaks probleemi. Üleminekutoetused on üks alateema Euroopa Liidu ebavõrdsesetest kohtlemistest ja selles osas pole laiemalt midagi muutunud,» ütles Sõrmus.

Tema sõnul peab Eesti põllumajandussektor võistlema väga ebavõrdses konkurentsis teiste Euroopa Liidu riikide põllumeestega. «Meie otsetoetused on 2020. aastal kolmandiku võrra madalamad Euroopa Liidu keskmisest. See pidurdab jätkuvalt Eesti põllumajandus- ja toidutootmise arengut, paneb, arvestades karmistuvaid keskkonnanõudeid, löögi alla nii põllumajandussektori tuleviku kui ka töökohad maapiirkondades,» selgitas Sõrmus.

Kuigi Eesti toetused on niigi Euroopa Liidu kõige madalamad, siis vastavalt Euroopa Komisjoni eelarvekavale aastateks 2021–2027 on Eestit uue perioodi esimesel aastal ees ootamas toetuste langus. Kavade kohaselt jõuab Eestile eraldatav hüvitiste tase alles perioodi lõpuks 76 protsendini ELi keskmisest. «Lisaks sellele on Eesti jaoks terendamas suur kärbe maaelupoliitika vahendite osas, see paneb Eesti põllumehed veel pikaks ajaks väga ebavõrdsesse konkurentsi. Ainus võimalus võrdsema konkurentsiolukorra tagamiseks on riigisiseste toetuste väljamaksmine lubatud mahus ja valitsuse jõulised sammud Euroopa Liidu eelarvekõnelustel, et Eestile eraldatavad põllumajandustoetused jõuaksid palju kiiremini Euroopa Liidu keskmise lähedale.»

Rahanduskomisjon mõistab muret

Rahanduskomisjon esimees Aivar Kokk ütles pressiteate vahendusel, et täiendav toetus on Eesti põllumajandustootjatele kahtlemata vajalik. «Me peame tagama, et meie põllumehed oleksid Euroopas konkurentsivõimelised ning seetõttu tegin rahanduskomisjonile ettepaneku tulevaks aastaks algselt ette nähtud üleminekutoetust suurendada viie miljoni euro võrra,» ütles Kokk.