Fotod ⟩ Eesti firma võitis Euroopa suurimal ettevõtluskonkursil innovatsiooni auhinna

Kokku osales sel aastal Euroopa Ettevõtlusauhindade konkursil 150 000 ettevõtet 33 riigist. Konkursi esimene voor algas juulis, kui valiti välja 2753 ettevõtet. Peale täiendavat põhjalikku valikut kuulutati septembris 363 ettevõtet riiklikeks võitjateks.

Riiklikud võitjad said võimaluse kaitsta oma ettevõtet kõrgetasemelise žürii ees konkursi finaalvoorus. Euroopa ettevõtlusauhindade võitjad kuulutati välja 4. detsembri õhtul Poolas, Varssavis toimunud eksklusiivsel auhinnagalal.

Euroopa ettevõtlusauhindade tegevdirektor Adrian Tripp ütles: «Elcogen on saavutanud seda auhinda võites ettevõtluse tipptaseme kuldstandardi. Elcogen on näide ettevõttest, kes täidab konkurentsitiheda maailmaturu tohutuid väljakutseid, saavutab fenomenaalset edu ja viib ellu positiivsed muutuseid kogu maailmas. Nad väärivad oma edu ja soovime neile head.»

Enn Õunpuu EBA auhinda vastu võtmas. FOTO: Erakogu

Elcogeni tegevjuht ja asutaja Enn Õunpuu märkis, et nende firma tehnoloogia võimaldab maailma juhtivatel tööstusettevõtetel pakkuda puhta energia tootmise ja salvestamise lahendusi massturule. «Täna on see innovatsioon. Kuid ma loodan, et varsti on vesinikuühiskond iseenesest mõistetav. Innovatsiooni auhind aitab meil viia keskkonnasäästliku tehnoloogia vajalikkuse sõnumi poliitikute, töösturite ja kõige tähtsam – tarbijateni nii Euroopas kui kogu maailmas.»

Elcogen, võitis maailma ühel suurimal - Euroopa ettevõtlusauhindade konkursil, innovatsiooni auhinna. FOTO: Erakogu

Euroopa ettevõtlusauhindu antakse välja aastast 2012. Elcogen on esimene Eesti ettevõte, kes on konkursi võitnud.